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Ebru Yaşar evli mi çocuğu var mı? Ebru Yaşar kaç yaşında? Ebru Yaşar kimdir, nerelidir?

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile küslüğünü sonlandırdı ve İbo Show'a konuk oldu. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Seni Anan Benim İçin Doğurmuş adlı şarkısını piyasaya süren Ebru Yaşar daha sonra birçok albüm yapmıştır. Peki Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında? Ebru Yaşar evli mi çocuğu var mı? İşte Ebru Yaşar hakkında merak edilen detaylar....

Ebru Yaşar evli mi çocuğu var mı? Ebru Yaşar kaç yaşında? Ebru Yaşar kimdir, nerelidir?

Ebru Yaşar, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra müzik dünyasından elini ayağını çekmişti. Şimdi İbo Show'a konuk oldu ve gecenin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. İbrahim Tatlıses ile gündeme gelen, birçok estetik operasyon geçiren şarkıcı Seni Anan Benim İçin Doğurmuş şarkısı ile ünlenmişti. Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında? Ebru Yaşar evli mi çocuğu var mı? İşte Ebru Yaşar hakkında merak edilen her şey...

EBRU YAŞAR EVLİ Mİ ÇOCUĞU VAR MI?

26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun'da evlenmiştir. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su'dur.

EBRU YAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. 43 yaşındaki sanatçı Ağrılıdır. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı.

İkinci klip "Vurulur Düşlerim" şarkısına çekildi. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı.

Albüm aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümü oldu. O zamanlar adı yoğun bir şekilde İbrahim Tatlıses'le anıldı ama iki sanatçı da bu tür yorumları kesinlikle reddettiler ve çok samimi arkadaş olduklarını açıkladılar. 4 sene sonra yani 2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı.

2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu. 27 Ekim 2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır.

Yeni albümüyle kendinden söz ettiren Ebru Yaşar "Seviyorum Seni" albümünün ikinci klibini hareketli "Eğer" parçasının yeni versiyonuna çekti. Son Olarak Sinan Akçıl imzalı "Kararsızım" adlı şarkıya klip çeken Ebru Yaşar yeni albüm hazırlıklarına da başladı. 24 Haziran 2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı.

Üç dilde (Türkçe, Kürtçe ve Arapça) yorumladığı çıkış şarkısı "Delidir", üç gün içerisinde elektronik ortamda 57.000 kişi tarafından dinlendi ve izlendi.2012 yılının Haziran ayında kariyerindeki ilk single çalışması olan "Ağlayamıyorum"u yayınladı.

2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır. Albümün çıkış şarkısı Gülden Mutlu'ya ait "Nasıl Uyuyorsun" kliplendirilmiştir.Aynı albümün son klibi Öldüm Sahiden adlı şarkıya çekilmiştir. Daha sonra tekli single Tan Taşçı imzalı Cumartesi single çıkarmıştır

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