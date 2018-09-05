Geçtiğimiz günlerde gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atılmış, geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürülmüştü.

"OĞLUM AĞLAYARAK BENİ ARADI"

Ardından açıklamalarda bulunan Murat Başoğlu, ''Haberi okuduğum sırada Nişantaşı'nda yemekteydim. 14 yaşındaki oğlum da Bodrum'da görmüş. Ağlayarak beni ve annesini aradı. Bana ve aileme yapılan bu vicdansızlığı kendime izah edemiyorum" demişti.

"NE HAKLARI VAR?"

Sunucu sözlerine şöyle devam etmişti:

''Oğluma, canıma bunu yapmaya, hüngür hüngür ağlatmaya ne hakları var? Ben intihar edecek hiçbir şey yapmadım. İntiharı düşünseydim 1 yıl boyunca hakkımda yapılan haberler yüzünden ederdim. Bu öldürme operasyonu. Ama başaramayacaklar. Kirli eller beni FETÖ'cü de yaptı, kaçak da. Ben hiçbiri değilim.''

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, bugünkü canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu.

"MASAYA ÜÇ KURŞUN KOYARAK..."

Ece Erken, yaptıkları intihara teşebbüs haberinden sonra Murat Başoğlu'nun kanalı basarak, yapımcıyı yakaladığını ve hatta masaya üç kurşun koyarak, "Bunlardan biri Ece'ye, biri Nihat'a, biri Bircan'a" dediğini iddia etti.

Erken, "Beni susturmayın!" diye anlatırken, yapımcı Bilal Özbilge de programa bağlanarak olayı teyit etti.

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