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Skandal fotoğrafların ardından röportaj veren Murat Başoğlu, "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm." ifadelerini kullanmıştı. Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek’ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu'nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.