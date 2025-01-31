Ece İrtem kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kaç yaşında, nereli?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleyiciyle Cuma akşamı buluşuyor. Diziye yeni katılan oyuncular arasında Ece İrtem bulunuyor. Diziye 84. bölümde katılan Işıl karakteri dikkat çekiyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ece İrtem hayatı ile gündeme geliyor. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteri Hollanda’dan gelen otel müdürü olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Diziyi takip edenler oyuncu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki Ece İrtem kimdir, kaç yaşında, nereli?
ECE İRTEM KİMDİR?
5 Ocak 1991’de Sivas’ta dünyaya gelen İrtem, sanatla iç içe bir hayatı seçerek hem müzik hem de oyunculuk alanında kendini geliştirdi.
Ece İrtem’in sanat serüveni, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmasıyla başladı.
Operanın inceliklerini öğrenirken oyunculuğa olan ilgisini de keşfeden İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle bu alanda ilk adımlarını attı.
Televizyon dünyasına 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisiyle giriş yapan Ece İrtem, bu yapımdaki performansıyla izleyicinin dikkatini çekti.
O günden bu yana hem dönem dizilerinde hem de modern yapımlarda başarıyla yer alarak kariyerine ivme kazandırdı.
İşte Ece İrtem’in yer aldığı yapımlar:
Sandık Kokusu (2024)
Aile (2023)
Yasak Elma (2022)
Mahkum (2021-2022)
Bay Yanlış (2020)
Zengo (2020)
Yeni Gelin (2017-2018)
Payitaht Abdülhamid (2018)
Kertenkele Yeniden Doğuş (2016)
Paramparça (2015)
Şeref Meselesi (2014)
O Hayat Benim (2014)
Kaçak Gelinler (2014)