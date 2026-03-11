Canlı
        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit: 3 - KS Developres Rzeszow: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - KS Developres Rzeszow: 1 | MAÇ SONUCU

        Eczacıbaşı Dynavit, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Polonya ekibi KS Developres Rzeszow takımını 3-1 mağlup etti.

        Giriş: 11.03.2026 - 23:07
        Eczacıbaşı Dynavit, evinde avantajı kaptı!

        2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, ağırladığı Polonya ekibi KS Developres Rzeszow'u 3-1 mağlup etti.

        Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart'ta Polonya'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit’in turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada elde edeceği her türlü galibiyet yeterli olacak.

        SALON: Eczacıbaşı Spor

        HAKEMLER: Raquel Portela (Portekiz), Ivaylo Ivanoc (Bulgaristan)

        ECZACIBAŞI DYNAVIT: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Simge Aköz (L), Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Smrek

        KS DEVELOPRES RZESZOW: Heyrman, Wenerska, Jansen , Lemmens, Bannister, Jasper, Szczyglowska (L), Chmielewska, Sieradzka, Piasecka

        SETLER: 22-25, 25-12, 25-20, 25-23

        SÜRE: 101 dakika (28’, 19’, 26’, 28’)

