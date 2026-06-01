Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit, Aslı Kalaç'ı açıkladı

        Eczacıbaşı Dynavit, Aslı Kalaç'ı açıkladı

        Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, milli oyuncu Aslı Kalaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 19:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eczacıbaşı Dynavit, Aslı Kalaç'ı açıkladı!

        Eczacıbaşı Dynavit, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam ederken, kadro yapılanması çalışmalarını da sürdürüyor.

        Turuncu- beyazlılar, milli oyuncu Aslı Kalaç ile sözleşme imzaladı.

        BİLUN YILMAZ: GENÇ OYUNCULARIMIZA ÖRNEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

        Transfer hakkında Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, "Aslı Kalaç, Türk voleybolunu uzun yıllardır başarıyla temsil eden, deneyimi yüksek bir orta oyuncu. Hem Sultanlar Ligi’ndeki tecrübesi hem de milli takım formasını yıllardır gururla taşımasıyla kadromuza önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Sahadaki istikrarı ve oyun bilgisiyle genç oyuncularımıza da örnek olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ASLI KALAÇ KİMDİR?

        1995 doğumlu orta oyuncu Aslı Kalaç; TVF Spor Lisesi, Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt Spor Kulübü, Galatasaray, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe formaları giydi. Sultanlar Ligi’nin deneyimli isimleri arasında yer alan Aslı, milli takım kariyerinde de önemli başarılar elde etti. 2021 ve 2023 Voleybol Milletler Ligi şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca 2023 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan milli takım kadrosunun parçalarından biriydi.

        Kulüp başarıları:

        2022-2023, 2023-2024 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk 2023-2024, 2024-2025 Türkiye Kupası - Şampiyonluk 2022-2023, 2023-2024, 2025-2026 Türkiye Süper Kupası - Şampiyonluk 2022-2023, 2023-2024 Şampiyonlar Ligi - Üçüncülük

        Milli Takım başarıları:

        2011 Avrupa Şampiyonası U18

        Şampiyonluk 2011 Dünya Şampiyonası U19

        Şampiyonluk 2012 Avrupa Şampiyonası U20

        Şampiyonluk 2017 Dünya Şampiyonası U23

        Şampiyonluk 2023 Voleybol Milletler Ligi

        Şampiyonluk 2023 Avrupa Şampiyonası

        Şampiyonluk 2025 Dünya Şampiyonası - Şampiyonluk

        Bireysel başarılar:

        2015-2016 Sultanlar Ligi - En İyi Servis Atan Oyuncu

        2014-2015, 2015-2016 CEV Kupası - En İyi Blok Yapan Oyuncu

        2019-2020 Sultanlar Ligi - En İyi Hücum Eden Oyuncu

        2021-2022 Türkiye Kupası - En İyi Blok Yapan Oyuncu

        2023-2024 Sultanlar Ligi - En İyi Blok Yapan Oyuncu

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram tatilinin bitmesiyle Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

        TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Görüşmeler durdu, petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Görüşmeler durdu, petrol fiyatları yeniden yükseldi
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Brad Pitt'in keyfi yerinde!
        Brad Pitt'in keyfi yerinde!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."