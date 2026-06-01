Eczacıbaşı Dynavit, Aslı Kalaç'ı açıkladı!

Eczacıbaşı Dynavit, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam ederken, kadro yapılanması çalışmalarını da sürdürüyor.

Turuncu- beyazlılar, milli oyuncu Aslı Kalaç ile sözleşme imzaladı.

BİLUN YILMAZ: GENÇ OYUNCULARIMIZA ÖRNEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Transfer hakkında Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, "Aslı Kalaç, Türk voleybolunu uzun yıllardır başarıyla temsil eden, deneyimi yüksek bir orta oyuncu. Hem Sultanlar Ligi’ndeki tecrübesi hem de milli takım formasını yıllardır gururla taşımasıyla kadromuza önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Sahadaki istikrarı ve oyun bilgisiyle genç oyuncularımıza da örnek olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

ASLI KALAÇ KİMDİR?

1995 doğumlu orta oyuncu Aslı Kalaç; TVF Spor Lisesi, Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt Spor Kulübü, Galatasaray, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe formaları giydi. Sultanlar Ligi’nin deneyimli isimleri arasında yer alan Aslı, milli takım kariyerinde de önemli başarılar elde etti. 2021 ve 2023 Voleybol Milletler Ligi şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca 2023 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan milli takım kadrosunun parçalarından biriydi.

Kulüp başarıları:

2022-2023, 2023-2024 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk 2023-2024, 2024-2025 Türkiye Kupası - Şampiyonluk 2022-2023, 2023-2024, 2025-2026 Türkiye Süper Kupası - Şampiyonluk 2022-2023, 2023-2024 Şampiyonlar Ligi - Üçüncülük

Milli Takım başarıları:

2011 Avrupa Şampiyonası U18

Şampiyonluk 2011 Dünya Şampiyonası U19

Şampiyonluk 2012 Avrupa Şampiyonası U20

Şampiyonluk 2017 Dünya Şampiyonası U23

Şampiyonluk 2023 Voleybol Milletler Ligi

Şampiyonluk 2023 Avrupa Şampiyonası

Şampiyonluk 2025 Dünya Şampiyonası - Şampiyonluk

Bireysel başarılar:

2015-2016 Sultanlar Ligi - En İyi Servis Atan Oyuncu

2014-2015, 2015-2016 CEV Kupası - En İyi Blok Yapan Oyuncu

2019-2020 Sultanlar Ligi - En İyi Hücum Eden Oyuncu

2021-2022 Türkiye Kupası - En İyi Blok Yapan Oyuncu

2023-2024 Sultanlar Ligi - En İyi Blok Yapan Oyuncu