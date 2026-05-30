        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit, Ekaterina Antropova'yı açıkladı

        Eczacıbaşı Dynavit, Ekaterina Antropova'yı açıkladı

        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Rus asıllı İtalyan oyuncu Ekaterina Antropova'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 20:00 Güncelleme:
        Eczacıbaşı Dynavit, Antropova'yı açıkladı!

        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Rus asıllı İtalyan oyuncu Ekaterina Antropova'yı renlerine bağladığını açıkladı.

        BİLUN YILMAZ: BİRLİKTE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

        Eczacıbaşı Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Antropova, modern voleybolun gerekliliklerini en üst seviyede karşılayan, fiziksel gücünü teknik kapasitesiyle birleştirebilen çok özel bir oyuncu. Sahadaki dominant karakteri, yüksek servis ve hücum etkinliğiyle oyunun seyrini değiştirebilme becerisine sahip. Olimpiyat şampiyonu kimliğiyle getirdiği üst düzey rekabet deneyimi ve kazanma alışkanlığı, takımımızın hedefleriyle örtüşen çok önemli bir değer. Aynı zamanda kulüp olarak ortaya koyduğumuz projeye gösterdiği ilgi ve bu projeyle örtüşen hedefleri, bu birlikteliği daha da anlamlı kılıyor. Ortak hedefler doğrultusunda, birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        2003 doğumlu pasör çaprazı, kariyerinde CEV Challenge Kupası ve CEV Kupası şampiyonlukları yaşarken iki organizasyonda da MVP seçildi.

        Antropova, 2025 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en değerli oyuncu ve en iyi pasör ödüllerinin de sahibi oldu.

