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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene Scandicci: 3-2 (MAÇ SONUCU) - CEV Şampiyonlar Ligi - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene Scandicci: 3-2 (MAÇ SONUCU)

        Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ağırladığı İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci 3-2 mağlup ederek yarı final için avantaj yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 22:14 Güncelleme: 21.02.2024 - 22:14
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        Eczacıbaşı 5 sette avantajı aldı!
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        Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci ekibini 3-2 yendi.

        Bu karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

        Salon: Burhan Felek Voleybol

        Hakemler: Koen Luts (Romanya), Bernard Valentar (Slovenya)

        Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın,

        Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Voronkova, Naz Akyol, Stevanovic,

        Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

        Savino Del Bene Scandicci: Herbots, Da Silva, Antropova, Zhu Ting,

        Nwakolar, Ognjenovic (Parrocchale, Armini, Ruddins, Di Lulio, Villani, Diop)

        Setler: 23-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-10

        Süre: 137 dakika (31, 30, 34, 27, 15)

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