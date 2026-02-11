Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Eda Erdem Dündar: Filenin Sultanları olarak yine zirveyi zorlayacağız - Voleybol Haberleri

        Eda Erdem Dündar: Filenin Sultanları olarak yine zirveyi zorlayacağız

        A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Olimpiyat biletini tabii ki de almak istiyoruz. Yaz keyifli geçecek, biraz zorlu ve yorucu geçecek ama inanıyorum. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı olarak yine zirveyi zorlayan bir takım olacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 22:31 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yine zirveyi zorlayacağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar ve oyunculardan Gizem Örge, Vodafone’un voleybol sponsorluğu kutlama yemeğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kaptan Eda Erdem Dündar, "Bugün burada takım arkadaşlarımla birlikte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Yazın bıraktığım yerden devam ettiğinizi hissedebiliyorum. Herkesi görmek çok güzel. Burada voleybol ailesiyle bir arada olmak çok keyifli. Vodafone zaten düzenli olarak bizleri bu şekilde ağırlıyor. Her zaman değerli olduğumuzu hissettiriyor. Buradan da Engin Bey'e tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum takımımız adına çok güzel bir ortam var" şeklinde konuştu.

        Milletler Ligi’nin Türkiye ayağında ev sahibi olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden deneyimli oyuncu, "Evde oynamak her zaman çok değerli. Çok güzel bir duygu. Başkanımızın yıllardır zaten stadyumda bir voleybol maçı oynama fikri hayali vardı. Umarım bu yaz o gerçekleşir. Hepimiz için de unutulmaz bir anı ve hatıra olur. Önümüzdeki yaz hedefler dediğim gibi çok önemli. Olimpiyat biletini tabii ki de almak istiyoruz. Yaz keyifli geçecek, biraz zorlu ve yorucu geçecek ama inanıyorum. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı olarak yine zirveyi zorlayan bir takım olacağız" açıklamasında bulundu.

        GİZEM ÖRGE: HALKIMIZI VOLEYBOLA DOYURACAĞIMIZ ÇOK KEYİFLİ BİR YAZ OLACAK

        A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı liberosu Gizem Örge ise, "Vodafone'un desteği bizim için çok önemli. Türk voleybolu açısından hem milli takım hem ligimize. Gerçekten bir seviye atlatıyor. Biz de bununla birlikte daha iyi işler başarmaya çalışıyoruz. Ligimiz tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzde de çok yoğun bir yaz bizi bekliyor yine. İstanbul'da olacak Avrupa Şampiyonası için çok heyecanlıyız. O yüzden inanılmaz bir altın yaz diliyorum tekrardan ülkemize. Türk voleybol seyircimizi, halkımızı voleybola doyuracağımız çok keyifli bir yaz olacağımızı düşünüyorum. İnşallah başarımızı devam ettireceğimiz bir yaz olur" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş toprağa verildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık bir metre derinliğinde su dolu inşaat temeline düşerek boğulan Ömer (5) ve İsmail Sert (3) kardeşler, toprağa verildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de