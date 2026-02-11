Eda Erdem Dündar: Filenin Sultanları olarak yine zirveyi zorlayacağız

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar ve oyunculardan Gizem Örge, Vodafone’un voleybol sponsorluğu kutlama yemeğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaptan Eda Erdem Dündar, "Bugün burada takım arkadaşlarımla birlikte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Yazın bıraktığım yerden devam ettiğinizi hissedebiliyorum. Herkesi görmek çok güzel. Burada voleybol ailesiyle bir arada olmak çok keyifli. Vodafone zaten düzenli olarak bizleri bu şekilde ağırlıyor. Her zaman değerli olduğumuzu hissettiriyor. Buradan da Engin Bey'e tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum takımımız adına çok güzel bir ortam var" şeklinde konuştu.

Milletler Ligi’nin Türkiye ayağında ev sahibi olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden deneyimli oyuncu, "Evde oynamak her zaman çok değerli. Çok güzel bir duygu. Başkanımızın yıllardır zaten stadyumda bir voleybol maçı oynama fikri hayali vardı. Umarım bu yaz o gerçekleşir. Hepimiz için de unutulmaz bir anı ve hatıra olur. Önümüzdeki yaz hedefler dediğim gibi çok önemli. Olimpiyat biletini tabii ki de almak istiyoruz. Yaz keyifli geçecek, biraz zorlu ve yorucu geçecek ama inanıyorum. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı olarak yine zirveyi zorlayan bir takım olacağız" açıklamasında bulundu.