Belçika'nın 2018 Dünya Kupası'nda attığı 16 golün 7'ine doğrudan katkı sağlayan Eden Hazard, İngiltere'yi 2-0 yendikleri üçüncülük maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. 6 yıldır Chelsea'de bulunan ve adı Cristiano Ronaldo'nun ayrılığından sonra La Liga devi Real Madrid'le anılan Eden Hazard, ayrılık sinyallerini verdi.

Maç sonunda konuşan Belçikalı yıldız, "Chelsea'de geçen harika 6 yıldan sonra belki de yeni bir şeyler denemenin zamanı gelmiştir. Ayrılıp ayrılmama kararını alabilirim ancak son karar yine de Chelsea'nin. Onlar gitmemi de isteyebilirler" ifadelerini kullandı.