Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mario Branco açıkladı!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Hırvatistan basınından 24sata'ya açıklamalarda bulundu. Portekizli futbol adamı, ismi son dönemde Hırvat ekibi Hajduk Split'le sıkça anılan Edin Dzeko hakkında flaş ifadeler kullandı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Hırvatistan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 24sata'ya konuşan Portekizli futbol adamı, Edin Dzeko'nun geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı.
Branco'nun açıklamaları şu şekilde:
"DZEKO'DAN ÇOK MEMNUNUZ"
"Edin Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz."
"DZEKO'YU KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"
"Bildiğim kadarıyla bizimle mutlu. Ayrılacağına dair söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum, özellikle de zaten birkaç hücum oyuncumuzu kaybetmişken. Dzeko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz."
"DZEKO, MOURINHO İLE PROJEMİZİN BİR PARÇASI"
"Mourinho ile görüşmelere başladığımda en başından beri Dzeko hakkında konuştuk. Bana Roma'daki ilk iki ayının en sevdiği aylar olduğunu çünkü o sırada Dzeko'nun orada oynadığını söyledi. Yani Dzeko başından beri anlaşmamızın ve projemizin bir parçasıydı ve bu konuda hiçbir şey değişmedi."
"DZEKO İLE HAJDUK'U KONUŞTUK"
"Dzeko'nun Hajduk'a karşı olan duygularının farkındayım, bu konuyu birkaç kez konuştuk. Miha Zajc bile bir Hajduk taraftarı, ailesi de öyle... Hepimiz Dinamo'dan gelen Livakovic'e takılıyoruz. Tadic'i de eklersek, İstanbul'da küçük bir Balkan kolonimiz var ve kulüpteki herkes onlardan memnun, onlar da kulüpten memnun."
Bosna Hersek'li golcü, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 25 gol atıp 10 da asist yapmıştı.