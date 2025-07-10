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        Haberler Spor Transfer Edin Dzeko'nun yeni adresi resmen belli oldu! - Futbol Haberleri

        Edin Dzeko'nun yeni adresi resmen belli oldu!

        İtalya ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:47
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        Dzeko'nun yeni adresi resmen belli oldu!
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        İtalya Seria A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.

        İtalyan ekibi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Edin Dzeko transferini duyurdu.

        FENERBAHÇE KARNESİ

        Fenerbahçe formasıyla 99 maça çıkan tecrübeli forvet, 46 gol 18 asistlik performans gösterdi.

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