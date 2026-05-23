        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Edin Visca'dan Trabzonspor'a gözyaşlarıyla veda

        Edin Visca'dan Trabzonspor’a gözyaşlarıyla veda

        Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca, bordo-mavili kulübe yayımladığı duygusal mesajla veda etti. Trabzonspor'da geçirdiği yılları unutamayacağını belirten Bosnalı futbolcu, "İyi ki Trabzonspor'a geldim. Burada gerçekten bir Trabzonsporlu gibi hissettim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 22:31 Güncelleme:
        Visca'dan Trabzonspor'a gözyaşlarıyla veda!

        Trabzonspor’da 5 yıl forma giyen Edin Visca, yayımladığı veda mesajıyla bordo-mavili camiaya teşekkür etti.

        Şampiyonluk sezonundan yaşadığı sakatlıklara kadar birçok unutulmaz anısını anlatan Visca, Trabzonspor’da geçirdiği dönemin kariyerinin en özel süreçlerinden biri olduğunu söyledi.

        "HEM ÜZGÜNÜM HEM DE MUTLUYUM"

        Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun hayatındaki en unutulmaz anlardan biri olduğunu ifade eden Visca, “Hem üzgünlük hem mutluluk hissediyorum. 5 yıl boyunca burada hep beraber neler yaşadık. Öncelikle harika bir yıl geçirdik. Şampiyonluk yaşadık. O maçları, stattaki atmosferi şimdi tek tek hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.

        "TRABZONSPOR GERÇEKTEN FARKLI BİR CAMİA"

        Bordo-mavili kulüpte çok özel duygular yaşadığını dile getiren Visca, “Bir süre sonra Trabzonspor’un gerçekten farklı bir camia olduğunu fark ettim. Burada herkesin sıcaklığını çok iyi hissettim. Taraftarlar, çalışanlar, yöneticiler ve başkanlar her zaman yanımda oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

        "ÜÇ ZOR AMELİYAT GEÇİRDİM"

        Trabzonspor kariyerinde zorlu süreçler de yaşadığını anlatan deneyimli futbolcu, “Burada üç zor ameliyat geçirdim. Ama bu kulüp beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. O yüzden ‘İyi ki Trabzonspor’a geldim’ diyorum. Gerçekten böyle hissediyorum” diye konuştu.

        "ÇOCUKLARIMA TEK TEK ANLATACAĞIM"

        Trabzonspor’da yaşadığı anıları çocuklarına anlatacağını söyleyen Visca, “Çocuklarım büyüyünce burada yaşadığımız her şeyi tek tek anlatacağım. Futbol hayatı belki de bunun için var. O tarihi geceleri, atmosferi ve taraftarın sevgisini hiçbir zaman unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

        "BU KADAR ZOR VEDA OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

        Veda konuşmasının son bölümünde duygusal anlar yaşayan Visca, “Bu kadar zor bir veda olacağını düşünmemiştim. Burada gerçekten bir Trabzonsporlu gibi hissettim kendimi. İyi ki bu şehre geldim, iyi ki her şeyi beraber yaşadık. Herkesi seviyorum. Nasip olursa bir gün tekrar karşılaşacağız” dedi.

        Veda mesajı sırasında duygusal anlar yaşayan Visca, konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamadı.

        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri: Hatay'da sel can aldı, Yeşilırmak'a dev kayalarla 9 kilometrelik set, mutlkak butlan açıklamalarına kesin ihraç istemi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. HATAY'DA SEL: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Türkiye yağışlı havanın etkisinde. Hatay'da etkili olan sağanak felakete yol açtı. Defne-Samandağ çevre yolunda meydana gelen çökme nedeniyle otomobili dere yatağına düşen sürücü hayatını kayb...
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        İsrailli bakanın Fransız topraklarına girişi yasaklandı
        Son anda kurtuldu
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
