Visca hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Mücadelenin 40. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol kolunun üstüne düşerek sakatlanan Visca, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Edin Visca'nın sakatlanan sol kolu ambulansa bindirilirken sabitlendi.
Bordo-mavili taraftarlar, ambulansa koyulurken Visca'yı alkışlayarak destekte bulundu.
Visca'nın yerine 44. dakikada Kouassi, oyuna dahil oldu.
Edin Visca'nın humerus kemiğinde kırık meydana geldiği bildirildi.
Ambulans ile Medical Park Yıldızlı Hastanesine getirildi. Burada yapılan kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi.
Oyuncunun, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
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