Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: Görecek günler var daha

9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görürken iki kez ameliyat edilmişti.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasına seslenerek, şu ifadeleri kullandı: Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; "Haydi canım babam, görecek günler var daha."