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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 'Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü' sergisi Eylül'de Borusan Contemporary'de

        'Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü' sergisi Eylül'de Borusan Contemporary'de

        Borusan Contemporary, endüstriyel manzaraları konu alan geniş format fotoğraflarıyla tanınan Kanadalı sanatçı Edward Burtynsky'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Eylül ayında Marcus Schubert küratörlüğünde gerçekleşecek Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü başlıklı sergi, sanatçının otuz yılı aşkın kariyerine ışık tutan kapsamlı bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:56
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        'Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü'
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        Borusan Contemporary, yeni kültür-sanat sezonunda endüstriyel manzaraları konu alan geniş format fotoğraflarıyla tanınan ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’yla uzun soluklu işbirliğini sürdüren Kanadalı sanatçı Edward Burtynsky’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Marcus Schubert küratörlüğünde gerçekleşecek Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü başlıklı sergi, sanatçının otuz yılı aşkın kariyerine ışık tutan kapsamlı bir seçki sunarken; doğanın kırılgan dengelerine dair çarpıcı bir bakışla, izleyiciyi gezegenin dönüşen manzaraları üzerine düşünmeye davet ediyor.

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        Borusan Contemporary, Eylül ayında Perili Köşk’te gerçekleşecek bu sergiyle birlikte sanatseverleri sezona; estetik, etik ve düşünsel katmanlarıyla öne çıkan, keşfe açık ve güçlü bir farkındalık yaratan bir yolculuğa çıkarıyor. Uygarlığın büyüme süreci ve endüstriyel faaliyetlerin doğa üzerindeki kalıcı etkileri, Burtynsky’nin etkileyici görsel diliyle belgeleniyor. Borusan Contemporary’nin sanatçıyla uzun soluklu ilişkisinin bir ürünü olan serginin küratörlüğünü Marcus Schubert üstleniyor. Sergi, sanatçının kariyerine yayılan geniş bir perspektif sunarken aynı zamanda yeryüzünün güncel manzaralarına dair dramatik ve etkileyici yansımaları da içeriyor.

        Burtynsky’nin Türkiye’deki ilk büyük solo sergisi olma özelliğini taşıyan Dönüşen Yeryüzü, sanatçının daha önce hiç sergilenmemiş pek çok fotoğrafını da izleyiciyle ilk kez buluşturuyor. Sergi, aynı zamanda Perili Köşk’ün tüm katlarına yayılarak mekânın mimari özellikleriyle bütünleşen güçlü bir sergileme deneyimi sunuyor.

        Geniş kadrajlı kompozisyonları, olağanüstü teknik becerisi ve araştırmacı yaklaşımıyla tanınan Burtynsky’nin eserleri, görsel cazibeyi çevresel bilinçle buluşturuyor. Sanatçının özenle seçtiği kareler, doğal kaynakların tükenişini ve geri döndürülemez müdahaleleri gözler önüne sererken; izleyiciyi hem kaybetmekte olduğumuz değerler üzerine düşünmeye hem de gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya inşa etme sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyor.

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        #Borusan Contemporary
        #Edward Burtynsky
        #Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu
        #fotoğraf
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