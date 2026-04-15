Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart!
SMS Grup Efeler Ligi play-off turunda ilk finalist Ziraat Bankkart oldu. Spor Toto'yu 3-0 yenen Ziraat Bankkart seride durumu 2-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 19:28
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Seride durumu 2-0 yapan Ziraat Bankkart, adını finale yazdırdı.
Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, finalde Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, Muhammed Kaya)
Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)
Setler: 21-25, 21-25, 23-25
Süre: 83 dakika (26, 26, 31)
