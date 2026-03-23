        Haberler Spor Voleybol Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu - Voleybol Haberleri

        Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off karşılaşmalarının programı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 18:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Efeler Ligi'nde play-off programı!

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Ziraat Bankkart, Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto'nun mücadele edeceği yarı final eşleşmeleri, 12 Nisan'da başlayacak. Serilerde ikinci karşılaşmalar 15 Nisan'da oynanacak, gerekmesi halinde üçüncü maçlar 18 Nisan'da yapılacak.

        Final etabı ise 21 Nisan'da başlayacak. Seride 3 maç kazanan takım, 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

        Öte yandan play-off'larda 3-4 etabı 22 Nisan, 5-8 etabı 13 Nisan, 5-6 ve 7-8 etapları da 23 Nisan'da başlayacak.

        SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 ve final etaplarındaki maç programı şöyle:

        PLAY-OFF 1-4 ETABI

        12 Nisan Pazar (1. maç):

        13.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

        16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

        15 Nisan Çarşamba (2. maç):

        16.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

        19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

        18 Nisan Cumartesi (gerekirse):

        16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

        19.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

        FİNAL ETABI

        21 Nisan Salı:

        19.00 Final 1. maç

        24 Nisan Cuma:

        19.00 Final 2. maç

        27 Nisan Pazartesi:

        19.00 Final 3. maç

        30 Nisan Perşembe (gerekirse):

        19.00 Final 4. maç

        4 Mayıs Pazartesi (gerekirse):

        19.00 Final 5. maç

