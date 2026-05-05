EFPM Toplantıları Ljubljana’da gerçekleşti: Türkiye’yi Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu temsil etti!

Avrupa Fair Play Hareketi (EFPM) Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantısı, 28–30 Nisan 2026 tarihleri arasında Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da gerçekleştirildi.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden temsilcilerin fiziki katılım sağladığı programda Türkiye’yi, EFPM Yönetim Kurulu’nun tek Türk üyesi olan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu temsil etti. Toplantı öncesinde, EFPM Yürütme Kurulu üyeleri, European University Sports Association (EUSA) ofisinde düzenlenen oturuma katılarak üniversitelerde fair play kültürünün yaygınlaştırılması üzerine görüş alışverişinde bulundu.

29 Nisan’da gerçekleştirilen EFPM Genel Kurulu ise çevrim içi formatta düzenlendi. 22üyenin uzaktan katıldığı toplantıda, 2026–2027 eylem planı ve bütçesi kabul edilirken yeni üyelikler onaylandı ve tüzük değişiklikleri görüşüldü. Genel Kurul, Philippe Housiaux Başkanlığında yapılırken, açılışta Spiros Kapralos tarafından gönderilen mesajda fair play değerlerinin spor ve toplum açısından önemi vurgulandı. Program kapsamında, EFPM Onursal Üyesi Miroslav Cerar da toplantılara katılarak fair play değerlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek mesajı verdi.

Toplantıda söz alan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, 2026 yılında, önceki dönem Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç’ın vizyonu doğrultusunda Türkiye’de bir ilke imza atıldığını belirtti. Bu kapsamda, “Bir Sporcu-Bir Okul” projesiyle alt yaş grupları fair play felsefesi ile buluşturuldu. Ayrıca şehirlerde gerçekleşen “Fair Play Buluşmaları” projesi ise tüm paydaşları fair play şemsiyesi altında bir araya geldi. Bunun yanında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde Fair Play Üniversite Kulübü’nün kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Çavuşoğlu, fair play anlayışının yaygınlaştırılması adına bireysel çalışmalarını da sürdüreceğini vurguladı.

EFPM Başkanı Philippe Housiaux ise Prof. Dr. Çavuşoğlu’nun, önceki dönemde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu ile birlikte yalnızca 11 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdiği yoğun faaliyet programlarını ve ortaya koyduğu başarılı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti. Bu kapsamda Housiaux, fair play kültürünün tanıtımı ve gönüllülüğünün yaygınlaştırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma planı hazırlanmasını ve hayata geçirilmesini talep etti.

Üç gün süren toplantılar boyunca etik, saygı, dürüstlük ve iş birliği ilkelerinin spor aracılığıyla yaygınlaştırılması hedeflenirken, EFPM’nin Avrupa genelindeki etkinliğini artırmaya yönelik yeni projeler de gündeme alındı.