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Efsane Cuma ne zaman başlıyor? Efsane Cuma indirimleri hangi gün başlayacak?

Tüm dünyada her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek olan Efsane Cuma indirimleri için artık çok kısa bir süre kaldı. Yurdumuzdaki birçok vatandaşımızın da beklediği Efsane Cuma'ya ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

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  • Efsane Cuma ne zaman başlıyor 2022? Efsane Cuma indirimleri hangi gün başlayacak?

    Efsane Cuma indirimleri için beklenen tarih iyice yaklaştı. Bu yıl hangi günlere denk geleceği belli olan Efsane Cuma'da, birçok marka oldukça önemli indirimlere gidecek. İşte, 2022 Efsane Cuma'ya dair detaylar...
  • Efsane Cuma ne zaman başlıyor 2022? Efsane Cuma indirimleri hangi gün başlayacak?

    İNDİRİMLER NE ZAMAN?

    Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 25 Kasım tarihine denk geliyor.
  • Efsane Cuma ne zaman başlıyor 2022? Efsane Cuma indirimleri hangi gün başlayacak?

    Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.
  • Efsane Cuma ne zaman başlıyor 2022? Efsane Cuma indirimleri hangi gün başlayacak?

    NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

    Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.
  • Efsane Cuma ne zaman başlıyor 2022? Efsane Cuma indirimleri hangi gün başlayacak?

    Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.

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