Ege Kökenli: İşlerime engel olmuş

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, YouTube kanalında yayınlamaya başladığı ‘Anne Biz Egelerdeyiz’ adlı programıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Programın ilk bölümünde açıklamalarda bulunan Kökenli, bir dönem yaşadığı dikkat çekici bir cast deneyimini de paylaştı. Oyuncu, çok izlenen bir projede çalıştığı dönemde yaşadığı bu olayı şu sözlerle anlattı;

"Bir gün, oyuncu arkadaşlardan birinin doğum günü var ve ben de doğum günü davetine icabet edip gittim. Ondan sonra, oradaki arkadaşlarım bu cast direktörü hanımefendinin yanına gittiler, öpüştüler, selamlaştılar. Fakat ben hanımefendiyi tanımıyordum ve özel olarak da yalaklık yapmaya, "Aa kimmiş bu?" falan diye meraklanıp gitmedim tanımadığım biri olduğu için. Selam da vermedim. E o da bana selam vermedi. Hiç farkında bile değilim.

İş bitti. Aradan yıllar geçti. Ben, üç beş farklı ajansta, menajer arkadaşım, oyuncu arkadaşımdan şunu duymaya başladım; "Sen selam vermemişsin o kişiye. O yüzden o senin arkandan sürekli konuştu. Hatta bir gün seni bir yapım şirketi bir iş için istemişti. Bu castdirektörü seni onlara kötüledi."