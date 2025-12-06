Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ege Kökenli: İşlerime engel olmuş - Magazin haberleri

        Ege Kökenli: İşlerime engel olmuş

        Ege Kökenli, YouTube'daki yeni programının ilk bölümünde bir cast direktörünün, bir partide selam vermediği için projelerine engel olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 22:38 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İşlerime engel olmuş"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Ege Kökenli, YouTube kanalında yayınlamaya başladığı ‘Anne Biz Egelerdeyiz’ adlı programıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

        Programın ilk bölümünde açıklamalarda bulunan Kökenli, bir dönem yaşadığı dikkat çekici bir cast deneyimini de paylaştı. Oyuncu, çok izlenen bir projede çalıştığı dönemde yaşadığı bu olayı şu sözlerle anlattı;

        REKLAM

        "Bir gün, oyuncu arkadaşlardan birinin doğum günü var ve ben de doğum günü davetine icabet edip gittim. Ondan sonra, oradaki arkadaşlarım bu cast direktörü hanımefendinin yanına gittiler, öpüştüler, selamlaştılar. Fakat ben hanımefendiyi tanımıyordum ve özel olarak da yalaklık yapmaya, "Aa kimmiş bu?" falan diye meraklanıp gitmedim tanımadığım biri olduğu için. Selam da vermedim. E o da bana selam vermedi. Hiç farkında bile değilim.

        İş bitti. Aradan yıllar geçti. Ben, üç beş farklı ajansta, menajer arkadaşım, oyuncu arkadaşımdan şunu duymaya başladım; "Sen selam vermemişsin o kişiye. O yüzden o senin arkandan sürekli konuştu. Hatta bir gün seni bir yapım şirketi bir iş için istemişti. Bu castdirektörü seni onlara kötüledi."

        Hanımefendiyle tanışmıyorum. Tek sebep ego. Tabii ki sonradan bu düzeltildi. Çünkü ben hanımefendiye bir mesaj gönderdim çok lisan-ı münasiple, çalıştığım ajans/menajerlik şirketi vasıtasıyla. Ve "A ben öyleydi, böyleydi, bilmiyordum. Ben de kırılmıştım" falan dedi, konu kapandı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ege kökenli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim