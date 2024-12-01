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        Haberler Gündem Güncel Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in acı günü | Son dakika haberleri

        Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in acı günü

        Ege Ordusu Komutanı Orgenerall İrfan Özsert'in annesi Gülistan Özsert 87 yaşında hayatını kaybetti. Gülistan Özsert, Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:11 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:11
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        Org. Özsert'in annesi toprağa verildi
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        Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in vefat eden annesi Gülistan Özsert'in cenazesi Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

        Nizip'te tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren 87 yaşındaki Gülistan Özsert'in cenazesi, Hz. Ali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

        Cenazeye Orgeneral İrfan Özsert'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, askeri yetkililer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu katıldı.

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