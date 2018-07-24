Süper Lig takımlarından BŞB Erzurumspor, transferde ayağını gazdan çekmiyor... Süper Lig'in yeni ekibi, takıma önemli bir ismi dahil etti. Daha önce Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Wil 1900 ve Medipol Başakşehir formaları giyen Egemen Korkmaz ile her konuda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Dadaşlar'ın 35 yaşındaki stoper ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Egemen Korkmaz, son olarak formasını giydiği Mediol Başakşehir ile geçen sezon 2 maçta, 152 dakika oynamıştı.

Kariyeri boyunca 451 maça çıkan Korkmaz, 27 gol attı. Milli Takım formasını da 9 kez terleten deneyimli oyuncu, fileleri havaladıramadı.

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