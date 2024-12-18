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        Haberler Yaşam Eğer bunlara maruz kalıyorsanız "toksik" bir ilişkiniz var demektir: Uzmanlara göre ilişkinizi mahvedebilecek 6 davranış!

        Eğer bunlara maruz kalıyorsanız "toksik" bir ilişkiniz var demektir: Uzmanlara göre ilişkinizi mahvedebilecek 6 davranış!

        Toksik bir ilişkide olup olmadığnızı nasıl anlarsınız? İşte uzmanlara göre bu durumun altı temel işareti!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:30
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        Toksik ilişki alışkanlıkları fark edilmeden hayatımıza yerleşebilir ve ilişkilerimizin sağlıklı ilerlemesini engelleyebilir. Günlük yaşamda sıkça normalleştirilen bazı davranışlar, aslında ilişkilerde ciddi sorunların habercisi olabilir. İşte detaylar...

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        1. SÜREKLİ SKOR TUTMAK

        Geçmişte yapılan hataları biriktirip, tartışmalarda bunları silah olarak kullanmak ilişkilerde yaygın bir sorun. Eski meseleleri tekrar tekrar gündeme getirmek sadece çözümün önünü tıkar ve taraflar arasındaki güveni zedeler. Sağlıklı bir ilişkide geçmiş yerine şu anı ve geleceği iyileştirmeye odaklanılır.

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        2. PASİF AGRESİF DAVRANIŞLAR

        Sorunları doğrudan ifade etmek yerine dolaylı yollarla öfke veya kırgınlığı göstermek, partnerinizi çözümden uzaklaştırabilir. Bu, partnerinizin ne hissettiğinizi anlamamasına ve daha fazla çatışma yaşamanıza yol açabilir. Açıklık ve empati, bu sorunun önünü kesebilir.

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        3. İLİŞKİYİ "REHİN" TUTMAK

        “Eğer bunu yapmazsan, seni bırakırım” gibi tehditler, ilişkide manipülasyona neden olur. Bu tarz davranışlar tarafların kendilerini güvensiz hissetmesine yol açar ve uzun vadede ilişkiyi zedeler. Sağlıklı bir ilişkide sorunlar tehditlerle değil, yapıcı bir diyalogla çözülmelidir.

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        4. KENDİ DUYGULARINIZ İÇİN PARTNERİNİZİ SUÇLAMAK

        Birçok insan, kendi olumsuz ruh halinden partnerini sorumlu tutar. Ancak, herkes kendi duygularından sorumludur. Partneriniz sizi destekleyebilir, ancak mutluluğunuzun tam sorumluluğunu taşıyamaz.

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        5. AŞK ADINA KISKANÇLIĞI NORMALLEŞTİRMEK

        Kıskançlık bazı durumlarda romantik bir his gibi görülse de, kontrolcülük ve güvensizlik belirtisidir. Partnerinizin hayatını fazla kontrol etmeye çalışmak, hem size hem de ilişkiye zarar verir. Gerçek sevgi, güven ve özgürlüğe dayanır.

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        6. SORUNLARI HEDİYE VE JESTLERLE ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞMAK

        Bir sorun ortaya çıktığında bunu çözmek yerine pahalı hediyeler veya tatillerle unutmaya çalışmak, uzun vadede ilişkide büyük kopukluklara neden olabilir. Sorunları çözmenin yolu, iletişimden geçer.

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        UZMANLAR NE DİYOR?

        Toksik davranışlardan uzak bir ilişki inşa etmek için açıklık, empati ve saygıyı merkeze almak gerekiyor. Aşk her şey demek değildir; güven, şevkat ve ortak bir anlayış bir ilişkide kalıcı bağların temelidir.

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