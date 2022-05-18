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Haberler Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi finali Eintracht Frankfurt - Rangers CANLI YAYIN! Frankfurt Rangers ilk 11'ler
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Eintracht Frankfurt - Rangers CANLI

Eintracht Frankfurt - Rangers maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonun final maçında Eintracht Frankfurt ile Rangers karşı karşıya geliyor

UEFA Avrupa Ligi finali Eintracht Frankfurt - Rangers CANLI YAYIN! Frankfurt Rangers ilk 11'ler

STAT: Ramon Sanchez-Pizjuan
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen - TV 8.5
HAKEM: Slavko Vincic

Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent

İKİ TAKIMIN AVRUPA GEÇMİŞİ

Eintracht Frankfurt, Avrupa arenasında dördüncü kez final maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eski adlarından Avrupa Kupası'nda 1959-1960 sezonu yarı finalinde yine Rangers ile eşleşen Almanya temsilcisi, rakibini ilk maçta 6-1, rövanşında ise 6-3 yenerek finale yükselirken, finalde Real Madrid'e 7-3 mağlup olmuştu. Eintracht Frankfurt, 1966-1967 UEFA Intertoto Kupası ile 1979-1980 UEFA Kupası'nı ise müzesine götürmüştü.

Avrupa arenasında 6. final maçına çıkacak Rangers ise bu maçlarda sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi. 1960-1961 ve 1966-1967 sezonları finalinde kaybettiği Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı 1971-1972 sezonunda Dinamo Moskova'yı 3-2 yenerek kazanan İskoçya temsilcisi, 1972 UEFA Süper Kupa ve 2007-2008 UEFA Kupası'nda rakiplerine mağlup oldu.

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