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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine indirim geldi! Fiyatlar 100 TL'nin altına düştü

        Motorine indirim geldi! Fiyatlar 100 TL'nin altına düştü

        Motorinin litre fiyatına ortalama 4,10 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Motorinde indirim

        Brent petrol yüzde 0,91 düşüşle yüzde 103,87 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde yaşanan bu sınırlı düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.

        17 Eylül'de motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam gelmişti. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıkmıştı.

        Bugün motorinin litre fiyatına 4,10 TL indirim geldi. Böylelikle motorin fiyatları tekrar 100 TL'nin altına düştü. Benzin fiyatlarında ise değişim yaşanmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 80.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.30 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

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        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 81.30 TL

        Motorin litre fiyatı: 97.40 TL

        LPG litre fiyatı: 35.09 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 68.52 TL

        Motorin litre fiyatı: 81.41 TL

        LPG litre fiyatı: 33.79 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 81.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 97.70 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 82.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 99.10 TL

        LPG litre fiyatı: 35.71 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

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        #akaryakıt
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