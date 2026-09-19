Motorine indirim geldi! Fiyatlar 100 TL'nin altına düştü
Motorinin litre fiyatına ortalama 4,10 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü
Brent petrol yüzde 0,91 düşüşle yüzde 103,87 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde yaşanan bu sınırlı düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.
17 Eylül'de motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam gelmişti. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıkmıştı.
Bugün motorinin litre fiyatına 4,10 TL indirim geldi. Böylelikle motorin fiyatları tekrar 100 TL'nin altına düştü. Benzin fiyatlarında ise değişim yaşanmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 80.40 TL
Motorin litre fiyatı: 90.30 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 81.30 TL
Motorin litre fiyatı: 97.40 TL
LPG litre fiyatı: 35.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 68.52 TL
Motorin litre fiyatı: 81.41 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 81.60 TL
Motorin litre fiyatı: 97.70 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 82.90 TL
Motorin litre fiyatı: 99.10 TL
LPG litre fiyatı: 35.71 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.