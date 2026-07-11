Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz'da ücretsiz olacak hatları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

HALKALI-ARNAVUTKÖY HATTI 31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu ayrıca, 19 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının devam ettiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, uygulamanın 20 Haziran-31 Temmuz (bu tarihler dahil) arasında geçerli olduğunu belirterek vatandaşların bu süre boyunca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz yararlanabileceğini ifade etti.