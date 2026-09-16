4. Maden Kurtarma Yarışması Rize’de düzenlenecek

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın dördüncüsü, 22-25 Eylül'de Rize'de gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'nin ev sahipliğinde ve Rize Belediyesinin desteğiyle düzenlenecek yarışma kapsamında, madencilik sektöründe iş güvenliği kültürünün pekiştirilmesi ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, Türkiye'nin önde gelen 13 maden şirketine ait arama-kurtarma ekiplerinin kriz anındaki tepki süreleri ile dayanışmasının test edileceği yarışmada takımlar, "yeraltı", "yangın", "deprem", "kimyasala müdahale", "araç kazası" ve "takım yetkinliği" olmak üzere 6 kategoride mücadele edecek.

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Yeraltı arama-kurtarma ve deprem etapları Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'nin maden sahasında, diğer etaplar ise Rize şehir merkezinde halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Yarışma, 22 Eylül Salı günü Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak. Organizasyon, 25 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek gala gecesi ve ödül töreniyle sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sektörün "önce insan" felsefesiyle hareket ettiğini belirterek, "İlkini 2019'da 5 takımla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bugün 13 profesyonel kurtarma takımının ve uluslararası gözlemcilerin yer aldığı dev bir dayanışma ağına dönüştü. Madencilikte olası riskleri yönetme ve güvenlik standartlarımızı her gün daha ileriye taşıma kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, madenlerde görev yapan arama-kurtarma ekiplerinin, çalışmalarını sadece kendi sahalarıyla sınırlandırmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüğümüz üzere ülkemizin dört bir yanındaki kaza ve afetlerde milletimizin yardımına koşan, binlerce canı enkazdan sağ çıkaran kahramanlardır. Rize'de 4 gün boyunca izleyeceğimiz tüm yarışma kategorileri, gerçek kaza ve afetlerin sahadaki birebir provası niteliğinde. Burada sergilenecek beceriler ve kazanılacak her bir saniyenin, yarın olası acil durumda hayat kurtaracak paha biçilmez tecrübeler olduğuna inanıyoruz. Tüm ekiplerimize yarışmada başarılar diliyorum."

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ORGANİZASYON ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINIYOR

Uluslararası Maden Kurtarma Birliği (IMRB) üyeliği aracılığıyla küresel madencilik alanındaki bilgi ve teknolojilerin Türkiye'ye aktarılmasını ve maden kurtarma ekiplerinin hazırlık seviyelerinin geliştirilmesini amaçlayan TMD, yarışmayı gelecek dönemde uluslararası formata taşımayı hedefliyor.

Bu vizyon doğrultusunda, organizasyonu 3'ü Türkiye'den, 2'si Azerbaycan ve Yunanistan'dan 5 gözlemci şirket yerinde takip edecek. Ayrıca Güney Afrika ve Zambiya'dan gelen maden kurtarma profesyonelleri de sahada gözlemci olarak yer alacak.

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Yarışmaya, Acacia Maden İşletmeleri, Çayeli Bakır İşletmeleri, Defaş Madencilik, Esan Eczacıbaşı, Eti Bakır, Eti Krom, Gübretaş Maden Yatırımları, Gümüştaş Madencilik, Öksüt Madencilik, Tümad Madencilik, Tüprag Metal Madencilik, Türk Altın İşletmeleri ve Zenit Madencilik şirketlerinin katılması planlanıyor. ​​​​​​​