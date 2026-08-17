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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 7 ayda 10.9 milyon dolarlık hamsi satıldı

        7 ayda 10.9 milyon dolarlık hamsi satıldı

        Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10 milyon 888 bin 755 dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        7 ayda 10.9 milyon dolarlık hamsi satıldı

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 7 ayında 3 bin 286 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

        Söz konusu ihracattan 10 milyon 888 bin 755 dolar kazanç sağlandığını belirten Kuzuoğlu, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığını ifade etti.

        Kuzuoğlu, ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 1876 ton karşılığı 8 milyon 563 bin 683 dolarlık hamsi ihraç edildiğini anımsatarak, "Türkiye'den yılın 7 ayında yapılan hamsi dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 75, değerde yüzde 27 arttı." dedi.

        Türkiye'nin ocak-temmuz dönemi hamsi ihracatında Belçika'nın başı çektiğine dikkati çeken Kuzuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkeden bu dönem Belçika'ya 2 milyon 858 bin 60 dolarlık hamsi ihraç edildi. Belçika'yı 2 milyon 788 bin 198 dolarla Fransa, 1 milyon 648 bin 783 dolarla Ukrayna takip etti​​​​​​​. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz ve Katar'a da bu dönem dış satım yapıldı."

        Kuzuoğlu, Türk hamsisine özellikle Avrupa pazarında ilginin sürdüğünü vurgulayarak, yılın kalan döneminde ihracatın artmasını beklediklerini kaydetti.

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