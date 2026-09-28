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        Haberler Ekonomi Enerji Kanan Mirzayev: Bu aşamada atılan adımlar, Petkim’in geleceğine katkı sağlayacak

        Kanan Mirzayev: Bu aşamada atılan adımlar, Petkim’in geleceğine katkı sağlayacak

        Petkim'in Master Plan projesinde FEED sürecine geçilirken, polietilen, polipropilen ve MFSC teknolojilerine yönelik lisans ve mühendislik sözleşmeleri imzalandı. Projeyle etilen ve polipropilen üretim kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, "Bu aşamada atılan adımların, Petkim'in geleceğine ve Türkiye'nin petrokimya ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 16:54 Güncelleme:
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        "Türkiye'nin petrokimya ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz"

        Enerji şirketlerinden SOCAR’ın Türkiye’deki petrokimya yatırımlarının merkezinde yer alan Petkim tarafından yürütülen Master Plan’da, SOCAR ile Technip Energies arasında Temmuz ayında imzalanan İyi Niyet Anlaşması’nın ardından, Petkim ile Technip Energies arasında FEED (Uç Mühendislik Tasarımı) ve MFSC (Mixed Feed Steam Cracker) Teknolojisi kapsamında lisans sözleşmesi imzalandı.

        Pre-FEED çalışmalarını takip eden FEED sürecinde projenin kapsamı ile teknik, ticari ve ekonomik parametreleri ayrıntılı olarak değerlendirilecek.

        SEKTÖR LİDERLERİYLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

        Master Plan FEED sürecinde etkin rol oynayacak mühendislik firmaları ve lisansörler, sektörlerinde küresel uzmanlıkları ve güçlü referanslarıyla öne çıkıyor. Master Plan FEED çalışmalarına ilişkin olarak Technip Energies ile FEED sözleşmesi imzalandı.

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        Ayrıca Master Plan projesi kapsamında değerlendirilmekte olan polietilen ünitesi için Univation Technologies, LLC ile lisans sözleşmesi, polipropilen ünitesi için Lummus Novolen Technology GmbH ile lisans ve mühendislik sözleşmesi, MFSC (Mixed Feed Steam Cracker) teknolojisi için ise Technip Energies ile lisans sözleşmesi imzalandı. Böylece Master Plan’ın farklı üretim üniteleri ve teknolojilerine yönelik sözleşme süreçlerinde önemli bir aşama tamamlandı.

        ÜRETİM KAPASİTESİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ HEDEFİ

        FEED çalışmalarının tamamlanmasının ardından nihai yatırım kararı alınması halinde, Petkim’in yıllık 558 bin ton olan etilen kapasitesinin 1,2 milyon tona, yıllık 145 bin ton olan polipropilen kapasitesinin ise 550 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

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        Master Plan kapsamında değerlendirilen yeni üniteler ve kapasite artışlarıyla birlikte Petkim’in toplam polimer üretiminin de mevcut seviyesinin iki katının üzerine taşınması öngörülüyor.

        "MASTER PLAN PROJESİ TÜRKİYE'NİN PETROKİMYA SEKTÖRÜNDEKİ UZUN VADELİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK"

        Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, “Master Plan projemiz kapsamında Temmuz ayında Technip Energies ile imzaladığımız İyi Niyet Anlaşması’nın ardından FEED sözleşmesinin imzalanması, projemizin planladığımız doğrultuda ilerlediğini gösteren somut ve önemli bir adım.

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        FEED aşamasında projenin teknik ve ticari parametrelerini daha detaylı şekilde değerlendirecek, nihai yatırım kararına temel oluşturacak mühendislik çalışmalarını gerçekleştireceğiz.

        Bununla birlikte polietilen, polipropilen ve MFSC teknolojilerine yönelik lisans ve mühendislik anlaşmalarının imzalanması da projenin farklı bileşenlerinde önemli bir ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor. FEED sürecine toplam 70 milyon dolar kaynak ayırdık. Bunu Petkim’in geleceğine yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz.

        Master Plan kapsamında değerlendirilen yatırımların, FEED çalışmalarının tamamlanmasının ardından olası nihai yatırım kararının alınmasıyla hayata geçirilmesi hâlinde, etilen ve polipropilen kapasitelerimizi önemli ölçüde artırmayı, toplam polimer üretimimizi ise mevcut seviyesinin iki katının üzerine taşımayı hedefliyoruz.

        Master Plan projemizi, Türkiye’nin petrokimya sektöründeki uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek, Petkim’in rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini destekleyecek stratejik bir dönüşüm projesi olarak değerlendiriyoruz. Bu aşamada atılan adımların, Petkim’in geleceğine ve Türkiye’nin petrokimya ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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        Master Plan projesi ile şirketin mevcut üretim altyapısının uzun vadeli sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, üretim kapasitesinin ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve rafineri-petrokimya entegrasyonunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Master Plan projesi kapsamındaki nihai yatırım kararına yönelik değerlendirmeler ise FEED çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

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        #petkim
        #SOCAR
        #Petrokimya
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