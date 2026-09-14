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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB vatandaşlarının yurt dışı seyahatinde Türkiye ikinci oldu

        AB vatandaşlarının yurt dışı seyahatinde Türkiye ikinci oldu

        Eurostat verilerine göre, AB ülkelerinde yaşayanlar 2024'te yaklaşık 1,19 milyar konaklamalı turizm seyahati gerçekleştirdi. AB vatandaşlarının birlik dışına yaptığı kişisel seyahatlerde 8,8 milyon seyahatle Türkiye, İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 17:05 Güncelleme:
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        AB vatandaşlarının yurt dışı seyahatinde Türkiye ikinci oldu

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde yaşayanların 2024 yılı seyahatlerine ilişkin verileri yayımladı.

        Verilere göre, AB ülkelerinde yaşayanlar 2024'te yaklaşık 1,19 milyar en az bir gece konaklamalı turizm seyahati gerçekleştirdi. Bu seyahatlerin büyük bölümü AB ülkeleri içinde gerçekleşti.

        Toplam seyahatlerin yüzde 71,3'ü bireylerin kendi ülkelerinde, yüzde 20,9'u başka bir AB ülkesinde ve yüzde 7,8'i ise birlik dışına yapıldı. Böylece, AB vatandaşlarının gerçekleştirdiği turizm seyahatlerinin yüzde 92'sinden fazlası AB sınırları içinde kaldı.

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        Seyahatlerde ortalama konaklama süresi 5 gece olarak hesaplandı. Ülke içindeki seyahatlerde ortalama konaklama 4 gece olurken yurt dışına yapılan seyahatlerde bu süre 8 geceye çıktı.

        AB vatandaşlarının turizm seyahatleri için yaptığı toplam harcama 2024'te yaklaşık 618 milyar avroya ulaştı.

        Seyahat başına kişi başı ortalama harcama 518 Euro, gecelik ortalama harcama ise 104 Euro olarak hesaplandı.

        Ülke içinde yapılan seyahatlerde kişi başı ortalama harcama 303 Euro olurken, yurt dışı seyahatlerinde bu rakam 1053 Euro'yu buldu.

        AB'de yaşayanların tatil, aile ve arkadaş ziyareti gibi kişisel nedenlerle birlik dışına gerçekleştirdiği ve en az bir gece konakladıkları seyahatlerde Türkiye önde gelen ülkeler arasında yer aldı.

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        AB vatandaşları, 2024 yılında Türkiye'ye kişisel amaçlarla 8,8 milyon seyahat gerçekleştirdi. Böylece, AB'den birlik dışına yapılan kişisel seyahatlerin yüzde 11'i Türkiye'ye yapıldı.

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        Türkiye bu rakamla AB vatandaşlarının birlik dışındaki en fazla tercih ettiği ikinci seyahat noktası oldu.

        Listenin ilk sırasında ise 14,4 milyon seyahat ve yüzde 18 payla İngiltere yer aldı.

        ABD 6 milyon seyahat ve yüzde 7 payla üçüncü sırada, İsviçre 5,9 milyon ve yüzde 7 payla dördüncü sırada konumlandı.

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        #AB
        #Eurostat
        #SEYAHAT
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