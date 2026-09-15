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        Haberler Ekonomi Para ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i aştı

        ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i aştı

        ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi, 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesini aştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 08:29 Güncelleme:
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        ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i aştı

        Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin sonucunda hızla yükselen petrol fiyatları, kalıcı enflasyon endişelerine neden oldu.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyona karşı politika sıkılaştırmasına gideceği yönündeki beklentilerin artması, uzun vadeli tahvil faizlerini de yukarı çekti.

        Tahvil piyasalarında satış baskısı artarken, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 5'in üzerini gördü.

        Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi en son Ekim 2023'te yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

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        #ABD
        #tahvil
        #FAİZ
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