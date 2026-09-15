ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i aştı
ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi, 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesini aştı
Giriş: 15 Eylül 2026 - 08:29 Güncelleme:
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin sonucunda hızla yükselen petrol fiyatları, kalıcı enflasyon endişelerine neden oldu.
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyona karşı politika sıkılaştırmasına gideceği yönündeki beklentilerin artması, uzun vadeli tahvil faizlerini de yukarı çekti.
Tahvil piyasalarında satış baskısı artarken, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 5'in üzerini gördü.
Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi en son Ekim 2023'te yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkmıştı.
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