AcnTurk Sigorta’da 23 kişi gözaltına alındı

SEDDK’nın AcnTurk Sigorta AŞ’ye ilişkin basın duyurusunda, şirketin tüm sigortacılık yetkilerinin kötü yönetim, sigortacılık ve mali mevzuata aykırı işlemler ile mali bünye zafiyeti nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl önce kaldırıldığı hatırlatıldı.

Duyuruda, şirket nezdinde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri sonucunda, 27 Nisan 2022 tarihli faaliyet ruhsatına ilişkin müracaat evraklarında yer alan mali müşavir raporunun yanıltıcı nitelikte olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca şu fiillerin suç teşkil ettiği değerlendirildi:

Nitelikli sigortacılık zimmeti, aktif azaltıcı işlem, resmi belgede sahtecilik, Sigortacılık Kanunu’na muhalefet,

denetim görevlilerine gerçeğe aykırı bilgi ve belge verme.

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Bu kapsamda şirketin hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ve mali müşavirinin de aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

SPK VE MASAK'A BİLDİRİM

Aynı denetim faaliyetleri kapsamında “izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri”, “yanıltıcı nitelikte gayrimenkul değerleme raporu düzenlemesi” ve “şüpheli parasal işlemler” tespitleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gerekli bildirimlerin yapıldığı kaydedildi.

SEDDK açıklamasında, söz konusu yanıltıcı sermaye tespit raporunu hazırlayan mali müşavirin Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) de şikayet edildiği belirtildi.

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23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Duyuruda, söz konusu kişiler hakkında 22 Eylül 2026'da adli makamlarca işlem tesis edildiği bildirildi.

Buna göre 23 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.