AJet'ten yurt dışı uçuşlarında indirim kampanyası
AJet, yurt dışı direkt uçuşlarda geçerli kampanyasını başlattı. 250 bin koltuğun satışa sunulacağı kampanyada Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar artı vergilerden, seçili Türkiye varışlı uçuşlar ise 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkacak
AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Sonbahardan ilkbahara geniş bir dönemi kapsayan kampanyada; Türkiye çıkışlı biletler, 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya ile 250 bin koltuk satışta olacak.
Kampanya biletleri; 16 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00’den 18 Eylül 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satışta olacak.
İndirimli biletler, 5 Ekim 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (Bölge çıkışlı: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç; Türkiye çıkışlı: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken; Türkiye varışlı seçili hatlarda 9, 19 ve 29 euro artı vergilerle bilet alma fırsatı da sunulacak.
EK BAGAJ HAKKI
Kampanyada Flex ve Premium bilet türlerinde ücretsiz ek bagaj hakkı tanınacak. Flex bilete 5 kg; Premium bilete ise 10 kg ek bagaj hakkı verilecek.
Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.
Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar: Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam, Halep.