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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası

        AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası

        AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletleri satışa çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Bu dönemdeki 28 Ekim-1 Kasım, 13 Kasım-22 Kasım, 31 Aralık-4 Ocak tarihleri ise kampanya kapsamı dışında tutulacak.

        Kampanya kapsamında koltuk seçiminde indirim yapılarak standart koltuklar 99 lira, ön sıralar 199-299 lira ve acil çıkış koltukları 349 liradan satışa sunuldu.

        İndirimli biletler sadece "AJet.com sitesi ve AJet Mobil" uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

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        #AJet
        #bilet
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