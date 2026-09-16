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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi AKINCI’dan SUNGUR ile tam isabet

        AKINCI’dan SUNGUR ile tam isabet

        Bayraktar AKINCI TİHA, SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde Sinop açıklarında yüksek süratli hedef insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Testle birlikte AKINCI'nın hava hedeflerine karşı milli mühimmat kullanım kabiliyeti genişledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:41 Güncelleme:
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        AKINCI hava hedefini vurdu

        Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli hedef insansız hava aracını tam isabetle vurdu.

        Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan testte, ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR, hedef hava aracını tam isabetle vurdu.

        Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte gökyüzünde seyreden hedef insansız hava aracı, AKINCI'dan ateşlenen SUNGUR mühimmatı tarafından tam isabetle vuruldu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından AKINCI, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

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        Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile de hedefini başarıyla vurdu. SUNGUR Hava Savunma Füzesi’nin de kullanılmasıyla farklı sınıflardaki milli mühimmatları hava hedeflerine karşı kullanma kabiliyetini genişleten AKINCI, sahip olduğu geniş mühimmat yelpazesiyle hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini ortaya koydu.

        AKINCI'NIN MÜHİMMAT ENTEGRASYONU GENİŞLİYOR

        Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-300 Süpersonik Füze, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ile EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat başarıyla entegre edildi.

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        Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, yakın mesafeden uzun menzile uzanan, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir harekat ve taarruz kabiliyeti kazandı.

        Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Son 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

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        Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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        #Akıncı
        #sungur
        #Svunma Sanayii
        #Roketsan
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