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        Haberler Ekonomi Turizm Antalya ve İzmir’e yaz sezonunda haftalık bin sefer

        Antalya ve İzmir’e yaz sezonunda haftalık bin sefer

        Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yılın ilk yarısında 6,3 milyon yolcu taşıdığını ve Temmuz–Ağustos döneminde yaklaşık 4 milyon yolcu taşımayı hedeflediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Antalya ve İzmir'e yaz sezonunda haftalık bin sefer

        SunExpress verilerine göre, 2026 yılının ilk aylarında yaşanan jeopolitik gelişmeler rezervasyonları kısa süreli etkilese de Türkiye’ye yönelik talepte kalıcı bir zayıflama yaşanmadı. Yaz sezonu için özellikle seyahat tarihine yakın yapılan rezervasyonların katkısıyla yolcu sayısı ivme kazanırken, Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkelerin başında gelen Almanya’dan gelen talep bu toparlanmada önemli rol oynadı.

        SunExpress CEO’su Marcus Schnabel, “SunExpress olarak 35 yılı aşkın süredir Türkiye ile Avrupa arasında turizm elçisi görevi üstleniyoruz ve Türk turizmine katkı sağlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye turizminin dayanıklılığını bir kez daha görüyoruz. Türkiye’ye talep devam ederken, değişen unsur rezervasyon eğilimleri oldu. Erken rezervasyonların yerini seyahat tarihine yakın yapılan rezervasyonlar aldı. Son dönemde rezervasyonlardaki artış, bu eğilimin en belirgin göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu süreçte kısa vadeli talep dalgalanmalarını sektör paydaşlarımız ile birlikte disiplinle yönetirken, Türkiye’nin turizm potansiyeline ve geleceğine olan uzun vadeli güvenimizi koruyoruz” dedi.

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        Yaz sezonunda 18 yeni hat

        SunExpress, 2026 yaz sezonunda Türk Riviera’sı ve Anadolu şehirlerinden toplam 18 yeni hattı hizmete aldı. Hava yolu, Antalya–Bratislava, İzmir–Podgorica, Bodrum–Tiran ve Priştine, Ankara–Rotterdam, Edremit–Münih ve Hannover, Hatay–Düsseldorf ile Çukurova-Köln gibi yeni bağlantılarla Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya’daki varlığını genişletiyor.

        SunExpress’in yaz sezonunda turizmin gözde merkezlerinden Antalya ve İzmir’e haftalık 1000’i aşkın sefer gerçekleştireceğini belirten Schnabel, “Antalya ve İzmir’in ana taşıyıcısıyız. Türk Rivierası’na en fazla uluslararası sefer düzenleyen hava yolu olarak bölgeyi dünyaya bağlamaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

        Hava yolu, 2026 yaz sezonunda Antalya’ya haftalık yaklaşık 800 ve İzmir’e ise haftalık 250’nin üzerinde sefer gerçekleştirecek.

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        Türkiye’ye Yatırım Devam Ediyor

        SunExpress, 2025 yılında Türkiye genelinde hizmet ihracatına en fazla katkı sağlayan ilk üç şirket arasında yer aldı.

        SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, “SunExpress olarak 2025 yılında operasyonel gücümüzü, geniş uçuş ağımızı ve sürdürülebilir büyüme odağımızı koruyarak Türkiye turizmine ve ekonomisine katkı sunmayı sürdürdük. Bir önceki yıla göre %11 artışla 2 milyar 474 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayarak hizmet ihracatında ülkemizin önde gelen şirketleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı, Türkiye’nin uluslararası turizmdeki konumunu güçlendirme hedefimiz açısından da önemli bir motivasyon kaynağı” dedi.

        2026 yılında 4 yeni Boeing 737-8 uçağı filosuna dahil eden SunExpress, 2027 yılında teslim alacağı 11 yeni uçakla filo modernizasyonunu sürdürüyor. Yeni nesil uçaklar, şirketin operasyonel verimliliğini artırırken yolcularına sunduğu seyahat deneyimini de ileri taşıyor. Antalya’da hayata geçirilecek bakım hangarı yatırımı ise hava yolunun sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklerken, bölgedeki havacılık altyapısının gelişimine de katkı sağlayacak.

        SunExpress’in Türkiye’ye yönelik uçuşlarda bir numaralı tatil hava yolu olma hedefini vurgulayan Schnabel, “Bizim için bağlantı kurmak yalnızca iki noktayı birbirine bağlamak değil; kültürleri, insanları ve fırsatları buluşturmak anlamına geliyor. Güvenilirlik, müşteri deneyimi ve güçlü iş birlikleri odağımızı korurken, Türkiye’nin turizm potansiyeline ve havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlayacak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye’ye yönelik uçuşlarda lider tatil hava yolu olma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.

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