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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Araç sigortalarında 145,1 milyar ödeme

        Araç sigortalarında 145,1 milyar ödeme

        Trafik ve kasko sigortalarında yılın ilk 6 ayında 145,1 milyar lira tazminat ödenirken, ödeme yapılan mağdur sayısı 2,4 milyonu aştı. İki branşta yazılan toplam prim ise 224,1 milyar liraya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        Trafik ve kaskoda 145,1 milyar lira tazminat

        AA muhabirinin, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri'nden derlediği bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise yüzde 7 artış yaşandı.

        Bu dönemde iki branşta 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2 milyon 423 bin 581 oldu.

        TRAFİK SİGORTASINDA 91,6 MİLYAR LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

        Türkiye'de trafiğe çıkan motorlu taşıtlar için yaptırılması zorunlu olan, kaza durumunda kusurlu olunması halinde karşı tarafın zararının karşılanmasının amaçlandığı trafik sigortası kapsamında, bu yılın ocak-haziran döneminde sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 91,6 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı ise 1 milyon 616 bin 431 oldu.

        Araç tiplerine göre en çok tazminat 52,3 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu, 18,8 milyar lirayla kamyonet ve 4,2 milyar lirayla kamyon izledi.

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        Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 13 milyon 609 bin 641 adet teminat sağlanırken yazılan prim tutarı 142,5 milyar lira oldu.

        Bir motorlu taşıtın çeşitli sebeplerle zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan, isteğe bağlı yapılabilen ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına aldığı kasko sigortası kapsamında ise bu dönemde 53,5 milyar lira tazminat ödenirken mağdur sayısı 807 bin 150 oldu.

        KASKODA 81,6 MİLYAR LİRALIK PRİM YAZILDI

        Araç tiplerine göre en çok tazminat, 38,7 milyar lirayla otomobiller, 5,8 milyar lirayla kamyonetler ve 3,6 milyar lirayla çekiciler için ödendi.

        Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 4 milyon 747 bin 138 adet teminat verilirken yazılan prim tutarı 81,6 milyar lira oldu.

        Bu arada, sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık halinde, kendisine yahut ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında ise aynı dönemde 451 mağdura toplam 24 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı.

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