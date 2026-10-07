Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.306,53 %-0,55
        DOLAR 49,1982 %0,04
        EURO 55,1439 %-0,46
        GRAM ALTIN 6.543,93 %-0,60
        BITCOIN 84.196,00 %-1,65
        FAİZ 39,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,93 %-1,14
        GBP/TRY 65,1887 %-0,21
        EUR/USD 1,1198 %-0,54
        BRENT PETROL 100,41 %0,20
        ÇEYREK ALTIN 10.699,67 %-0,60
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN’dan 195 milyon dolarlık anlaşma

        ASELSAN’dan 195 milyon dolarlık anlaşma

        ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine yönelik 195 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Şirket, anlaşmanın cirosunu olumlu etkileyeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ASELSAN'dan 195 milyon dolarlık anlaşma

        ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ASELSAN
        #havacılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak
        Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak
        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?
        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?
        Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti
        Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit
        Ankara'da uygulama noktasında ateş açıldı: 1 polis şehit
        Fransa'da öğrenci hareketi büyüyor
        Fransa'da öğrenci hareketi büyüyor
        Son gösteriye ünlü akını
        Son gösteriye ünlü akını
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ihmale suç duyurusu
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ihmale suç duyurusu
        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!
        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi
        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi
        Yalısına vapur çarptı
        Yalısına vapur çarptı
        Adı kadar dağınık bir burger
        Adı kadar dağınık bir burger
        "Zayıflama iğnesi kullanmadım"
        "Zayıflama iğnesi kullanmadım"
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        ABD'de başarısız infaz skandalı
        ABD'de başarısız infaz skandalı
        Yükselen trend: Düğün ressamı
        Yükselen trend: Düğün ressamı
        Dibi gördü
        Dibi gördü
        19 yıl önce boğularak öldürüldü! En yakını tutuklandı
        19 yıl önce boğularak öldürüldü! En yakını tutuklandı
        Yüz işçiden 68’i kayıt dışı
        Yüz işçiden 68’i kayıt dışı