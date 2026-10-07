ASELSAN’dan 195 milyon dolarlık anlaşma
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine yönelik 195 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Şirket, anlaşmanın cirosunu olumlu etkileyeceğini bildirdi
Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.
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