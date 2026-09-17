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        Haberler Ekonomi Para Atlas Portföy'den fon tasfiyesi açıklaması

        Atlas Portföy'den fon tasfiyesi açıklaması

        Atlas Portföy, SPK tarafından tasfiye kapsamına alınan fonlara ilişkin süreçlerin mevzuat ve SPK tarafından belirlenecek esaslar doğrultusunda yürütüleceğini bildirdi. Şirket, tasfiye sürecindeki 16 fon için saklamacı kuruluşlarla işbirliği içinde hareket edileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        Atlas Portföy'den fon tasfiyesi açıklaması

        Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 60 sayılı bülteninde yer alan fonların tasfiye süreçlerine ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı.

        Şirketten yapılan açıklamada, Atlas Portföy'ün 1 Nisan 2013'te kurulduğu ve 19 Temmuz 2013'te SPK tarafından yetkilendirildiği belirtildi.

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        Atlas Portföy'ün açıklamasına göre şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu 29 menkul kıymet fonu, 5 girişim sermayesi yatırım fonu ve 9 gayrimenkul yatırım fonu bulunuyor. Şirket ayrıca 1 emeklilik yatırım fonunun portföy yönetimini gerçekleştiriyor.

        16 FON TASFİYE SÜRECİNDE

        Açıklamada, SPK'nın 17 Eylül tarihli bülteninde belirtilen fonların tasfiye süreçlerinin mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi.

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        Atlas Portföy, yatırımcı menfaatlerinin gözetileceğini ve sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini belirtti.

        Şirket, kurucusu ve yöneticisi olduğu toplam 43 fondan 16'sının tasfiye sürecinde olduğunu bildirdi. Bu süreçte Portföy Yönetim Şirketi olarak saklamacı kuruluşlarla işbirliği içinde ve SPK'nın talimatları doğrultusunda hareket edileceği kaydedildi.

        "FONLARIN MAL VARLIKLARI SAKLANIYOR"

        Açıklamada, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yatırım fonlarının ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu ve fonların mal varlıklarının portföy saklama kuruluşlarında saklandığı hatırlatıldı.

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        Atlas Portföy, "Önceliğimiz yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumaktır" ifadelerini kullandı.

        Şirket, tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi internet sitesi üzerinden yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

        Açıklamanın sonunda ise sosyal medyada yer alan ve şirketi zedeleyici nitelikteki haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

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        #Atlas Portföy
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        #fon
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