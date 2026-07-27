Avrupalı uydu operatörleri SES ve Eutelsat, ABD’den 6,1 milyar dolar teşvik ödemesi alacak

ABD’nin yeni nesil mobil iletişim altyapısını güçlendirme hamlesi, Avrupa merkezli uydu devlerini önemli bir finansal fırsatla karşı karşıya bıraktı. FCC’nin aldığı karar, spektrum paylaşım sürecinde uydu operatörlerinin rolünü bir kez daha öne çıkarırken, SES ve Eutelsat yatırımcılarına somut ve yüksek getirili bir kazanç kapısı açtı.

FCC, toplam 6,3 milyar dolarlık teşvik paketini uydu operatörleri arasında dağıttı. Buna göre SES yüzde 89’luk payla yaklaşık 5,6 milyar dolar, Eutelsat yüzde 8’lik pay ve Kanada merkezli Telesat ise yüzde 3’lük pay alacak. Bu ödemeler, 160 MHz’lik üst C-band spektrumunun 5G ve sonraki nesil kablosuz hizmetler için serbest bırakılması karşılığında verilecek.

GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN TARİH ARALIK 2030

Uydu operatörleri, ana geçiş sürecini Aralık 2030’a kadar tamamlamaları halinde 4,9 milyar dolarlık teşvikin büyük bölümünü alacak. Son gün ise Haziran 2031 olarak belirlendi. Bu tarihe uyulması durumunda ek 1,4 milyar dolar ödenecek. Şirketler ayrıca geçiş maliyetleri için 4-5 milyar dolar arasında değişen bir geri ödeme de elde edecek.

JPMorgan analistleri, ödemelerin net bugünkü değerini SES için hisse başına yaklaşık 6 Euro, Eutelsat için ise 0,5 Euro’nun altında hesapladı. Kararın açıklanmasının ardından piyasalar bu olumlu gelişmeyi hızlıca fiyatladı.

SES’İN NET ÖDEMESİNDE DÜŞÜŞ

SES’in brüt 5,6 milyar dolarlık ödemesi, vergiler ve Intelsat tahvil sahiplerine aktarılacak yaklaşık 1,1 milyar dolar nedeniyle azalacak. Intelsat tahvil sahipleri, temizlenen ilk 100 MHz spektrum gelirinin %42,5’ine hak sahibi konumunda.

Bu karar, 2027-2028 yıllarında düzenlenmesi beklenen spektrum ihalelerinin büyüklüğü konusunda da önemli ipucu veriyor. JPMorgan’a göre Amerikan operatörleri bu ihaleler için yaklaşık 25 milyar dolar harcama yapmak zorunda kalabilir; bu durum da gelecek dönem hisse geri alımı beklentilerini olumsuz etkileyebilir.