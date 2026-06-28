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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Avustralya’dan çocuklara sosyal medya yasaklarında sertleşme! Cezalar ikiye katlandı

        Avustralya’dan çocuklara sosyal medya yasaklarında sertleşme! Cezalar ikiye katlandı

        Avustralya, 16 yaş altı çocuklar için getirdiği sosyal medya yasağının yeterince etkili olmadığını belirterek teknoloji devlerine uygulanabilecek cezaları ikiye katladı. Maksimum ceza 99 milyon Avustralya dolarına yükseltildi, denetim yetkileri güçlendirildi. Yasak yürürlüğe girmesine rağmen gençlerin büyük bölümü platformları kullanmaya devam ediyor. Bu gelişme, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede gençleri korumak amacıyla getirilen sosyal medya kısıtlamalarının yeni ve önemli bir halkası oldu.

        Giriş: 28 Haziran 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        Sosyal medya yasakları ikiye katlandı

        Sosyal medya platformları son dönemde Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde artan düzenlemelerle karşı karşıya kalıyor. Gençlerin mental ve fiziksel sağlığını korumak amacıyla yaş kısıtlamaları, içerik denetimleri ve erişim sınırlamaları peş peşe devreye giriyor. Bu küresel eğilimin en dikkat çeken örneklerinden biri de Avustralya’nın çocuklara yönelik sosyal medya yasağını daha da güçlendirme kararı oldu.

        AVUSTRALYA CEZALARI İKİYE KATLADI

        Avustralya hükümeti, 16 yaş altı kullanıcılar için uyguladığı sosyal medya yasağına uymayan teknoloji şirketlerine verilecek cezaları ikiye katladığını duyurdu. Sistemli ihlallerde maksimum ceza 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 68 milyon ABD doları) çıkarıldı. Hükümet ayrıca internet düzenleme kurumu eSafety Commissioner’ın bilgi toplama yetkilerini genişleterek, platformlardan çocuk hesaplarını engellemek için aldıkları önlemlere dair kanıt talep etme imkanı tanıdı.

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        BAŞBAKAN ALBANESE: BÜYÜK TEKNOLOJİ YETERİNCE ÇABA GÖSTERMİYOR

        Başbakan Anthony Albanese, “Büyük teknoloji şirketleri yasaya uymak için yeterince çaba göstermiyor, hâlâ çok sayıda çocuk sosyal medyada aktif” diyerek tepkisini dile getirdi. Yasak uygulamaya girdiğinden bu yana 5 milyondan fazla 16 yaş altı hesabın devre dışı bırakıldığı veya kısıtlandığı belirtildi. Hükümet, Meta’nın Instagram ve Facebook, Google’ın YouTube, Snap’in Snapchat ile TikTok platformlarını olası uyumsuzluklar nedeniyle araştırdığını açıkladı. Söz konusu şirketler yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

        GENÇLER YASAĞI KOLAYCA AŞIYOR

        British Medical Journal’da yayımlanan bir araştırmaya göre, yasağın yürürlüğe girmesinden üç ay sonra 12-15 yaş arası Avustralyalı gençlerin yüzde 85’i hâlâ sosyal medya kullanıyordu. Yaş doğrulaması için istenen selfie veya yaş beyanı gibi yöntemlerin çocuklar tarafından kolayca atlatıldığı vurgulandı. Birçok vakada çocuklardan hiç yaş kanıtı istenmediği de tespit edildi.Sydney’de yaşayan vatandaşlar da platformların yeterince çaba göstermediğini düşünüyor. Penny Lilley, şirketlerin yüksek kazançları nedeniyle daha sert cezaların bile etkili olmayabileceğini söylerken, Zara Keats ise “Ailemde hâlâ aktif kullananlar var, yasa dışı olduğunu bilmeme rağmen bunu görmezden gelmek zorunda kalıyorum” dedi.

        KÜRESEL TAKİP VE BENZER DÜZENLEMELER

        Avustralya’nın altı aylık yasağı, gençlerin ruh sağlığına yönelik endişeler nedeniyle birçok ülke tarafından yakından takip ediliyor. İngiltere bu ay, oyun ve canlı yayın platformlarını da kapsayacak daha geniş kısıtlamalar getireceğini açıkladı. Avustralya’daki bu adımlar, benzer düzenlemeler için önemli bir emsal oluşturuyor.

        TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA KISITLAMALARI

        Türkiye’de de gençleri ve toplumu korumaya yönelik sosyal medya düzenlemeleri uzun süredir uygulanıyor. Yaş doğrulama zorunlulukları, içerik kaldırma talepleri ve erişim engelleri ile platformlara önemli yükümlülükler getiriliyor. BTK’nın denetim mekanizmaları ve yasal düzenlemeler, özellikle çocuk ve genç kullanıcıların korunması açısından Avustralya örneğiyle paralellik gösteriyor.

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