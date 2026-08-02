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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nde HAVELSAN imzası

        Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nde HAVELSAN imzası

        HAVELSAN'ın Komuta Kontrol alanındaki önemli yazılım çözümlerinden biri olan Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) kapsamında geliştirilen kritik kabiliyetlerden bir bölümü, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine başarıyla teslim edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nde HAVELSAN imzası

        Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen HvBS, hava harekâtının planlanması, icrası, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda bütünleşik olarak yönetebilen gelişmiş bir komuta kontrol altyapısı sunuyor.

        Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen sistem; harekât merkezlerinde görev yapan personelin ortak operasyonel resim üzerinden faaliyet göstermesine, görev ve harekât bilgilerinin gerçek zamanlı olarak yönetilmesine, kritik operasyonel verilerin tek merkezden izlenmesine ve karar alma süreçlerinin hızlandırılmasına imkân sağlıyor. Böylece planlama, koordinasyon ve icra süreçlerinde hız, doğruluk ve etkinlik önemli ölçüde artırılıyor.

        Tüm bu bileşenleri tek çatı altında birleştiren dünyanın en kapsamlı hava kuvvetleri bilgi sistemlerinden biri olarak öne çıkan HvBS, operasyonel hazırlık süreçlerini dakikalara indirerek hava harekâtlarında önemli bir manevra kabiliyeti imkânı tanıyor.

        Modüller, farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımını desteklerken, hava harekâtına ilişkin kritik bilgilerin eş zamanlı olarak görüntülenmesine ve operasyonların anlık gelişmelere göre yönetilebilmesine olanak tanıyor. Açık ve modüler mimarisi sayesinde mevcut komuta kontrol altyapılarıyla entegre çalışabilen sistem, kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir yapısıyla da öne çıkıyor.

        Gerçekleştirilen teslimat ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayii iş birliğinin yazılım ve komuta kontrol teknolojileri alanında ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından kritik önem taşıyor. Aynı zamanda HAVELSAN’ın millî imkânlarla geliştirdiği harekât yönetim yazılımlarının uluslararası kullanıcılar tarafından tercih edilmesi, Türkiye’nin savunma bilişimi ve komuta kontrol sistemleri alanındaki mühendislik yetkinliğinin somut bir göstergesi niteliği taşıyor.

        Türk mühendisliğiyle geliştirilen HvBS’nin uluslararası kullanıcılar tarafından tercih edilmesi, yalnızca bir yazılım ihracatı değil; aynı zamanda Türkiye’nin komuta kontrol sistemleri, görev yönetimi yazılımları ve savunma bilişimi alanındaki mühendislik yetkinliğinin uluslararası ölçekte kabul gördüğünü de ortaya koyuyor.

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