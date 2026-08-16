Bakan Bayraktar: Yerli petrol ve doğalgaz üretimimiz artarak devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı başta olmak üzere yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda, 2026 yılının ilk 6 ayında yurt içindeki toplam petrol üretimi, 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Söz konusu üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri (TPAO) eliyle gerçekleştirildi. Toplam üretimde aslan payı ise yüzde 60 Gabar’da.

Türkiye’nin bu yılın ilk 6 ayındaki doğalgaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken, kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin %92’si Sakarya Gaz Sahası’ndan geldi.

"Üretimimiz Artarak Devam Edecek"

Yerli doğalgaz ve petrol üretiminin hız kesmeden devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bir yandan Gabar’da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz’de bu yıl doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek" dedi.

Küresel Ölçek

Türkiye’nin petrol ve doğalgaz konusunda sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Bakan Bayraktar, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonumuzun bir parçasını da yurt dışındaki hamlelerimiz oluşturuyor. Yurt dışında da kurduğumuz ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra Somali’de sondaj yapıyoruz, Libya’da biri denizde diğeri karada olmak üzere 2 sahada ruhsat aldık. Son olarak Irak özelinde bir anlaşma yaparak Kerkük’te 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olduk. Enerji alanında artık küresel ölçekte oyun kurucu bir Türkiye var; yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim yapan bir Türkiye var" diye konuştu.