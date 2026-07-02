Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.406,83 %0,39
        DOLAR 46,6953 %0,09
        EURO 53,2873 %0,36
        GRAM ALTIN 6.112,27 %1,06
        FAİZ 40,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 89,89 %1,32
        BITCOIN 61.130,00 %1,77
        GBP/TRY 62,1848 %0,35
        EUR/USD 1,1398 %0,18
        BRENT 70,33 %-1,73
        ÇEYREK ALTIN 9.993,56 %1,06
        Haberler Ekonomi Turizm Bakan Ersoy, Vali Gül'ü ziyaret etti

        Bakan Ersoy, Vali Gül'ü ziyaret etti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ile bir araya gelerek İstanbul'un kültür, sanat ve turizm alanındaki mevcut çalışmaları ile önümüzdeki döneme ilişkin projeleri değerlendirdi. Görüşmede tarihî ve kültürel mirasın korunması, kültür ve sanat faaliyetlerinin güçlendirilmesi, turizm potansiyelinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyacak başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 15:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Ersoy, Vali Gül'ü ziyaret etti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. İstanbul Valiliğinde gerçekleşen görüşmede, dünyanın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan İstanbul'un sahip olduğu tarihî, kültürel ve sanatsal zenginliğin korunması ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Bakan Ersoy ile Vali Gül, İstanbul'un kültür ve sanat hayatını daha da zenginleştirecek projeler ile şehrin ulusal ve uluslararası alandaki kültürel konumunu güçlendirecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. İstanbul'un sahip olduğu eşsiz mirasın korunmasının yanı sıra, bu değerlerin daha geniş kitlelerle buluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmalar da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.

        REKLAM

        Kültür ve Sanat Yatırımları Değerlendirildi

        Görüşmede, kültürel mirasın korunmasına yönelik devam eden çalışmaların yanı sıra, kültür ve sanat etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, şehrin kültürel yaşamını destekleyecek projelerin geliştirilmesi ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        İstanbul'un tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan çok katmanlı yapısının korunmasının önemine dikkat çekilirken bu zenginliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

        Turizmde Sürdürülebilir Büyüme Hedefi

        Toplantıda ayrıca İstanbul'un turizm potansiyelini daha da güçlendirecek çalışmalar da ele alındı. Şehrin dört mevsim ziyaretçi çeken güçlü bir destinasyon olarak konumunu pekiştirecek uygulamalar, turizm çeşitliliğini artıracak projeler ve ziyaretçi deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

        İstanbul'un kültürel mirası ile turizm potansiyelini birlikte güçlendiren çalışmaların, şehrin uluslararası rekabet gücüne de önemli katkılar sağlayacağı ifade edilirken ilgili kurumlar arasındaki güçlü iş birliğinin bu süreçte belirleyici rol üstleneceği belirtildi.

        Görüşme, İstanbul'un kültür, sanat ve turizm alanında yürütülen çalışmaların eş güdüm içerisinde sürdürülmesi ve yeni dönem hedeflerine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Bakan Mehmet Nuri Ersoy, nazik ev sahipliği ve verimli değerlendirmeleri dolayısıyla İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 29 Haziran 2026 (Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?)

        Bursa'da ormanlık alanda yangın. Emekli maaşları ne kadar olacak? Erdoğan, Merz ile tefonda görüştü. CHP'de kurultay ne zaman? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı