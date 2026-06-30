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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mayıs ayı iş gücü verilerini değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mayıs ayı iş gücü verilerini değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü verilerine ilişkin, "İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        Bakan Şimşek, mayıs ayı iş gücü verilerini değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

        Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken, işsizlik oranının yüzde 8,2 ile yatay seyrettiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere, istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz. Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

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