BDDK karar verdi: Golden Global'de ortaklık hakları TMSF'ye verildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin hissedarları Emir Kaya, Salih Berberoğlu ve Recep Kaba'ya ait hisselere ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi
Giriş: 16 Eylül 2026 - 18:03 Güncelleme:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin hissedarları Emir Kaya, Salih Berberoğlu ve Recep Kaba'ya ait temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi.
BDDK'nın 16 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre, Kurulun 16.09.2026 tarihli ve 11569 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında işlem tesis edildi.
Karar uyarınca, Emir Kaya'nın yüzde 53,98, Salih Berberoğlu'nun yüzde 32 ve Recep Kaba'nın yüzde 14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.
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