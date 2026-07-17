Akaryakıta çifte zam geldi: Bazı illerde motorin 75 TL'yi aştı
Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 76 TL'ye yaklaştı
ABD ve İran'ın Körfez genelinde saldırılarını artırmasının ardından petrol fiyatları cuma günü yükseldi.
Brent petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 0,83 artarak varil başına 84,93 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrol vadeli işlemleri ise yüzde 1,03 artarak varil başına 79,76 dolara çıktı ve önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.
Bu yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 76 TL'ye yaklaştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 65.65 TL
Motorin litre fiyatı: 73.08 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 66.60 TL
Motorin litre fiyatı: 74.19 TL
LPG litre fiyatı: 31.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 66.90 TL
Motorin litre fiyatı: 74.47 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 67.44 TL
Motorin litre fiyatı: 75.02 TL
LPG litre fiyatı: 31.61 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 68.24 TL
Motorin litre fiyatı: 75.92 TL
LPG litre fiyatı: 31.91 TL