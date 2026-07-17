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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıta çifte zam geldi: Bazı illerde motorin 75 TL'yi aştı

        Akaryakıta çifte zam geldi: Bazı illerde motorin 75 TL'yi aştı

        Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 76 TL'ye yaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 07:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akaryakıta çifte zam geldi

        ABD ve İran'ın Körfez genelinde saldırılarını artırmasının ardından petrol fiyatları cuma günü yükseldi.

        Brent petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 0,83 artarak varil başına 84,93 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrol vadeli işlemleri ise yüzde 1,03 artarak varil başına 79,76 dolara çıktı ve önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.

        Bu yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 76 TL'ye yaklaştı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 65.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.08 TL

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        LPG litre fiyatı: 31.19 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 66.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 74.19 TL

        LPG litre fiyatı: 31.29 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 66.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 74.47 TL

        LPG litre fiyatı: 31.19 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 67.44 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.02 TL

        LPG litre fiyatı: 31.61 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 68.24 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.92 TL

        LPG litre fiyatı: 31.91 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

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