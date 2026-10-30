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        Haberler Ekonomi Kripto Para Binance TR'den açıklama

        Binance TR'den açıklama

        Binance TR; platform üzerinde alım satım, Türk Lirası yatırma ve çekme ile kripto varlık yatırma dahil olmak üzere tüm hesap işlevlerinin kesintisiz olarak devam ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        Binance TR'den açıklama

        Binance'e yönelik siber saldırının ardından Binance TR kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklamada buılundu.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Öncelikle ifade etmek isteriz ki, kullanıcılarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir ve bu bağlamda Binance TR’deki tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bir kez daha teyit ederiz.

        Binance TR platformu üzerinde alım satım, Türk Lirası yatırma ve çekme ile kripto varlık yatırma dahil olmak üzere tüm diğer hesap işlevleri kesintisiz olarak devam etmektedir.

        Öte yandan tedbir amaçlı olarak, yalnızca kripto varlık çekim işlemleri geçici olarak durdurulmuştur.

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        Ekiplerimiz, gerekli tüm adımları mümkün olan en güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlamak için aralıksız çalışmaktadır.

        Gelişmeler hakkında resmi kanallarımız üzerinden bilgilendirmelere devam edeceğimizi ifade eder, bu bilgilendirmeler haricinde farklı kaynaklardan gelen bilgi akışına itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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        #Binance
        #kripto para
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