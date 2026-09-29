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        Haberler Ekonomi Teknoloji BiP’ten iPhone'a özel arayüz

        BiP’ten iPhone'a özel arayüz

        BiP, iPhone için Liquid Glass tasarım diline uyumlu arayüzünü kullanıma sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        BiP'ten iPhone'a özel arayüz

        BiP’in Liquid Glass tasarım diline uyumlu olarak geliştirdiği cam efektli saydam yeni arayüzü, iPhone için kullanıma sunuldu.

        iPhone kullanıcıları için daha akıcı bir deneyim vadeden bu yeni arayüz, ekranın üst ve alt menülerinde ve bir içeriğe basılı tutulduğunda açılan ya da kaydırarak yapılan işlemlerde görülüyor. Klavye ve arama kutuları da Liquid Glass tasarımı ile daha saydam bir görünüm kazanıyor.

        BiP, Türkiye’de Liquid Glass dönüşümünü başlatan ilk yerli markalardan da biri oldu. Bu yeni arayüzün, BiP’in iPhone uygulamasındaki yeni tasarım yaklaşımının ilk adımı olduğu, sonraki sürümlerde uygulamanın diğer ekran ve bileşenleri de kademeli olarak Liquid Glass tasarımına uyarlanacağı belirtildi.

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        Hem iOS hem de Android cihazlara ücretsiz olarak indirilen BiP'in, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Pass abonelerinin internet kotasından da harcamadığı ifade edildi.

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